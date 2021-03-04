Habertürk canlı yayınında muhafazakarlık kavramı tartışılırken, Türkiye'de şeriat isteyenler arasında CHP'ye oy verenlerin de olduğu belirtildi.

Habertürk'te Afşin Yurdakul'un sunduğu HT 360 Gece programında muhafazakarlık kavramı ele alındı.

BAÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, ilahiyatçı-analist Prof. Dr. Hilmi Demir ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'nun katıldığı programda, kültürel, inançsal, etnik ve sosyo-ekonomik olarak toplumun muhafazakarlık anlayışı anket sonuçlarıyla tartışıldı.

"ŞERİAT İSTEYENLER YÜZDE 18'İ GEÇMİYOR"

Programda "şeriat" tanımının da vatandaşlara sorulduğu anketler hakkında bilgi veren ilahiyatçı ve analist Prof. Dr. Hilmi Demir, 3 yıldır tekrarladıkları anketlerde şeriata dayalı yönetimi savunan kitlenin, toplumun yaklaşık yüzde 18'ini geçmediğini, dolayısıyla muhafazakar kesimin de çoğunluğunun şeriat istemediğini söyledi.

İlahiyatçı Hilmi Demir: Hukuk işlemiyor diye şeriat isteyen CHP'liler var-Video

"HUKUK İŞLEMİYOR DİYE ŞERİAT İSTEYEN CHP'LİLER BİLE VAR"

Demir, açıklamasını da şu gerekçelerle detaylandırdı:

"Parti dağılımına göre, CHP'nin içinde bile şeriat isteyenler var. Şu anlamda; hukuk işlemiyor, belki şeriat gelse daha iyi olacak.. Şeriatın kestiği parmak acımaz algısı var toplumda. Çok dindar olup da CHP'ye oy veren insanlar var. Karadeniz bölgesinde görürsünüz. CHP'nin kitlesi, tamamen dindar olmayan bir kitle değil. Bu sosyoloji, çok farklı şekilde dağılıyor."