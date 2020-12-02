İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifasını verdi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığına yönelik "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim." ifadelerini içeren bir belge paylaştı.

"AKADEMİSYENLİĞE VE İLAHİYAT ALEMİNE VEDA EDİYORUM"

Öztürk paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise, “Bugün itibarıyla akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar.” ifadesini kullandı.

"KUR'AN'DA ÖYLE KÜFÜRLER VAR Kİ"

Video görüntüleri ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, “Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç)" ifadesini kullandı.

İlahiyat hocası Mustafa Öztürk’ten Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler İZLE

"BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ"

Ayetler için böyle yazılmamalı diyen Öztürk "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir üstadım olabilir." dedi.

Mustafa Öztürk’ten Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler-haberi için tıklayın