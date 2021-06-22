Rusya'nın 2 ay sonra kaldırdığı uçuş kısıtlaması sonrası ilk turist kafilesi, Antalya Havalimanı'na geldi.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından, Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi.

7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı.

Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu.

Böylelikle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, 22 Haziran itibarıyla sona erdi.

2 aydır uygulanan uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

İlk Rus turist kafilesi Antalya'da VİDEO

AYLAR SONRA İLK UÇAK İNDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanı’na indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi.

Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

TÜRKİYE’YE GELMEKTEN SON DERECE MUTLULAR

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum." dedi.

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti.

Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

Viktorina Zeiena da Türkiye'de büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

12 BİNDEN FAZLA TURİST BUGÜN ANTALYA’DA OLACAK

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Sezon sonunda Rus turist sayısının 5 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor.