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    İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya indi

    Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 05:37
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 05:37
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    İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya indi

    Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

    Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

    519 RUS TURİST GELDİ

    Koronavirüs nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen 519 Rus turist, maske takarak uçaktan indi.

    Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

    Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.

    İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya indi VİDEO


     

    İlk Rus turist kafilesi Antalya ya indi #1

    İlk Rus turist kafilesi Antalya ya indi #2

    İlk Rus turist kafilesi Antalya ya indi #3

    İlk Rus turist kafilesi Antalya ya indi #4

    İlk Rus turist kafilesi Antalya ya indi #5

     


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