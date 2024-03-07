İmralı Adası açıklarında bulunan ceset batan geminin sahibine ait çıktı Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 gün önce bulunan cansız bedenin geçtiğimiz ay batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlendi.

AA & Ensonhaber

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu mevkisi açıklarında batan gemiyle ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan araştırmalar sonucu 3 Mart'ta İmralı Adası açıklarında suyun yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada mürettebattan kayıp 3 kişiyi arama çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Murat Altıntaş'ın cenazesinin ailesine teslimine ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

2 kişinin cesetlerine daha önce ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı.

SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

Geminin enkazındaki aramalar 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.