İndirim geldi, tabela değişti! İşte 7 Ağustos güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel Brent petrol piyasası ve döviz kurlarındaki hareketliliğe paralel olarak yeniden şekillendi.
itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim yapıldı.
Bu gelişmeyle birlikte sürücüler, yeni fiyatları araştırmaya başladı.
Peki, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 52.07 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 52.21 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 52.53 TL
Motorin litre fiyatı: 53.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL