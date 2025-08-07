Abone ol: Google News

İndirim geldi, tabela değişti! İşte 7 Ağustos güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına gelen 1 lira 77 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları…

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 08:35
Akaryakıt fiyatları, küresel Brent petrol piyasası ve döviz kurlarındaki hareketliliğe paralel olarak yeniden şekillendi.

itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim yapıldı.

Bu gelişmeyle birlikte sürücüler, yeni fiyatları araştırmaya başladı.

Peki, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Ağustos akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

