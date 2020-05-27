Dolar
6.7764
0.7598%
Euro
7.4702
1.0743%
Altın
1707.32
-0.2004%
Borsa
104832.08
1.7546%
G. Altın
372.078
0.9389%
Bitcoin
61736.42
2.7584%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İsmail Hakkı Karadayı defnedildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugün toprağa verildi.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İsmail Hakkı Karadayı defnedildi

    28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden olan, 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı dün yaşamını yitirmişti.

    Karadayı, Genelkurmay Başkanlığı döneminde yaşanan 28 Şubat sürecinde etkin bir rol oynayarak hafızalara kazınmıştı.

    Ülke tarihimizde kara bir leke olarak hatırlanan 28 Şubat sürecinde, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le aldıkları ortak kararlarla mevcut hükümete görevden el çektirmişlerdi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

    Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.

    Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

    İsmail Hakkı Karadayı defnedildi VİDEO


    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -1

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -2

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -3

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -4

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -5

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -6

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -7

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -8

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -9

    İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)  -10

    28 Şubat'ın kritik ismi İsmail Hakkı Karadayı öldü HABERİ

    Görüş Bildir