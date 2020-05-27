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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugün toprağa verildi.

28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden olan, 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı dün yaşamını yitirmişti.

Karadayı, Genelkurmay Başkanlığı döneminde yaşanan 28 Şubat sürecinde etkin bir rol oynayarak hafızalara kazınmıştı.

Ülke tarihimizde kara bir leke olarak hatırlanan 28 Şubat sürecinde, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le aldıkları ortak kararlarla mevcut hükümete görevden el çektirmişlerdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.

Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Hakkı Karadayı defnedildi VİDEO











































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