İspanya'da rahatsızlanan Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
- AA
- 22.12.2020 - 03:01
Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Özbey, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden getirilen Özbey, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürüldü.
Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
CUMHURBAŞKANI TALİMATI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.