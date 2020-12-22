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    İspanya'da rahatsızlanan Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

    Başantrenör Nedim Özbey, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
    • AA
    • 22.12.2020 - 03:01
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    İspanya'da rahatsızlanan Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

    Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Özbey, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

    ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden getirilen Özbey, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürüldü.

    Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

    İspanya da rahatsızlanan Nedim Özbey, Türkiye ye getirildi #1

    CUMHURBAŞKANI TALİMATI VERMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.

    İspanya da rahatsızlanan Nedim Özbey, Türkiye ye getirildi #2

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