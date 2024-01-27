Isparta’da evde çıkan yangın panik yarattı Isparta’da bulunan bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İHA

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kontrol altında

Edinilen bilgiye göre dairenin içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralanan yok

Öte yandan ekipler tarafından binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)