Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

İki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Sak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Isparta- Burdur yolu Gelincik mevkisinde, Ömür Benli'nin kullandığı otomobil, Hasan Sak yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Hasan Sak'ın sağlık görevlileirnce yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Benli ile otomobillerde bulunan 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.









