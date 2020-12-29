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    Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

    İki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Sak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.12.2020 - 20:51
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    Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

     

    Isparta- Burdur yolu Gelincik mevkisinde, Ömür Benli'nin kullandığı otomobil, Hasan Sak yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Hasan Sak'ın sağlık görevlileirnce yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yaralanan Benli ile otomobillerde bulunan 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü #1

    Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü #2

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