Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı Isparta’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Isparta'da Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde, Osman K. idaresindeki 32 FJ156 plakalı kamyonet, Fatih Emre S. hakimiyetinde olan 32 HE 626 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı.

Reklam direğine çarpan araçta 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil, yolun sağ tarafında bulunan reklam direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.Y., Y.B.,M.K.,ve H.H.Ş yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)