Isparta'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, facianın eşiğinden döndü

İHA

Isparta'da saat 23.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabası girişinde, Isparta Karayolu'nda seyir halinde olan Ergün G. (41) yönetimindeki 32 YV 700 plakalı Peugeot marka otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, TAKLA ATTI

Sürücünün köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu.

Sürücü, otomobilin camından fırlamasına rağmen kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ergün G.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilde şans eseri büyük bir facia yaşanmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.