Isparta'da tartıştığı komşularını pompalı tüfekle vurdu

İHA

Isparta'da komşu dehşeti..

Saat 15.40 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1605 Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 66 yaşındaki Fahri E., pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

1'İ ÇOCUK 2 YARALI

Saldırıda 52 yaşındaki Göfer E. başından ve göğsünden ağır yaralanırken, 14 yaşındaki A.E. ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.