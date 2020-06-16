İstanbul Adalet Sarayı mesaiye başladı

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Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların bugün başlamasıyla birlikte adliye önlerinde uzun kuyruklar yaşandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

MASKE VAR SOSYAL MESAFE YOK

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı.

Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye, korona salgınından önceki kalabalığı aratmadı.

















