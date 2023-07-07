İstanbul, Ankara ve İzmir'de 15 Temmuz'da bazı toplu taşıma araçları ücretsiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

İHA

Hain darbe kumpasının yaşandığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu..

Konuyla ilgili bilgi Resmi Gazete'de yayınlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak.

Bazı hatlar ücretsiz olacak

Yayınlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.