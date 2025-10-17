İstanbul baraj doluluk oranı 17 Ekim 2025: Su seviyelerinde son durum ne?

- İstanbul barajlarında doluluk oranı 17 Ekim 2025 itibarıyla %24,75 olarak ölçüldü.
- Uzun kuraklık ve geciken yağışlar su seviyelerinde düşüşe yol açtı.
- İSKİ, İstanbul'un su kaynaklarındaki düşüşün devam ettiğini bildirdi.
İSKİ, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı.
Bursa’daki baraj seviyelerinde yaşanan düşüşün ardından gözler megakentin su kaynaklarına çevrildi.
Yaz aylarında uzun süren kuraklık ve sonbaharda beklenen yağışların gecikmesiyle, İstanbul’da su seviyelerinde dalgalanmalar yaşanıyor.
İşte 17 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum...
17 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un su kaynaklarında alarm veren düşüş devam ediyor. İSKİ’nin 17 Ekim tarihli verilerine göre, megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı toplamda %24,75 olarak ölçüldü.
- Kazandere Barajı: %2,65
- Pabuçdere Barajı: %10,57
- Ömerli Barajı: %15,61
- Darlık Barajı: %38,72
- Elmalı Barajı: %49,69
- Terkos Barajı: %30,14