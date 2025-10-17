İstanbul baraj doluluk oranı 17 Ekim 2025: Su seviyelerinde son durum ne? İstanbul’un su kaynaklarında son haftalarda düşüş eğilimi devam ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı, yağışların yetersizliği nedeniyle giderek azalıyor. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte güncel baraj doluluk oranı…