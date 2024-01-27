İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

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İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımına ara verildi..

Akşam saatlerinde NP PAZAR isimli kargo gemisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde arızalandı.

Geminin arızalanması nedeniyle boğazdaki trafik geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti'nden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.