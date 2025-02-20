İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

DHA

İstanbul beyaza büründü..

Kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesiyle Megakent'te sis de etkili oldu..

Bu kapsamda ulaşım da olumsuz etkileniyor.

Özellikle Boğaz bölgesinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürdü..

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONU BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.