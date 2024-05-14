İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasından külçe altınlar çıktı İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, uluslararası suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'den gelen 2 kişiyi yakın takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

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DHA

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı.

İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları, anbean güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

Bebek arabasının altından külçe altınlar çıktı

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri, bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)