İstanbul için fırtına uyarısı İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

Mart ayı biterken "kapıdan baktırmaya" devam ediyor. Yurdun bazı kesimlerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini halen gösterirken, bu hafta başından itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'de bazı iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.