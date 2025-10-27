Abone ol: Google News

İstanbul için saat verildi: 16.30-22.15'e dikkat! "Evinize gidin"

Megakent'te öğleden sonra etkili olacak sağanak yağış, hayat şartlarını da olumsuz etkileyecek...

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 13:49
İstanbul için saat verildi: 16.30-22.15'e dikkat!
  • İstanbul için 16.30-22.15 saatleri arasında sağanak yağış ve mini elektrik fırtınası bekleniyor.
  • Yağmurun hayat şartlarını olumsuz etkilemesi tahmin ediliyor, bu nedenle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
  • Trafikte artış olabileceği için erken çıkış yapılması tavsiye ediliyor.

İstanbul için pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren uyarılar geliyor.

Sabah ılık başlayan havanın öğleden sonra adeta "felakete" dönüşeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden gelen peş peşe haberlerin akabinde Hava Forum da saat verdi.

16.30'DA BAŞLIYOR

"İstanbul'da 16.30-22.15 arası sağanak yağmur ve mini elektrik fırtınası bekleniyor. İş çıkışı yağmurla birleşince trafik oranı artacaktır. Tedbir mahiyetinde bugünlük erken çıkılabilir." uyarısı geldi.

Vatandaşların sağanak yağmura karşı tedbirli olması gerektiği de hatırlatıldı.

