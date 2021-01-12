İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 33 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştüğü belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

33 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivillerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.