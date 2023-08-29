İstanbul Şişli'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı İstanbul Şişli'de İSKİ ekibinin çalışması sırasında patlayan borudan çıkan tazyikli su çevreye yayıldı.

AA

İstanbul'un Şişli ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin iş makinesiyle gerçekleştirdiği altyapı çalışması sırasında su borusu patladı.

Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı.

Patlayan boru saatlerce su akıtmaya devam ederken olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir aldı.

İBB'den vatandaşlara mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölge sakinlerine cep telefonu üzerinden gönderilen mesajda, "Sayın abonemiz, bölgenizi besleyen şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale çalışmaları devam etmekte olup Şişli ilçesi 19 Mayıs ve Fulya mahallelerine 29.08.2023 Salı günü saat 05.00'a kadar su verilemeyecektir" bilgisi paylaşıldı.