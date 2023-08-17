İHA

Sıcak hava dalgası, doğanın da dengesini bozdu…

Beslenemeyen sürüngenler, yer altından çıkıyor, artık evlere ya da iş yerlerine giriyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir binadaki daireye giren akrebi gören ev sahibi, büyük panik yaşadı…

Biri evde, diğeri kapının önünde görüldü

O anlar kayıt altına alınırken akrep, kısa süre sonra su tahliye giderinin içine girerek gözden kayboldu.

Cebeci Mahallesi’ndeki bir binanın girişinde ise kedinin mücadele ettiği akrep, görenleri şaşkına çevirdi.

Kedisini normal şartlarda sokağa salmadığını ancak gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu dile getiren hayvansever Neriman Mutlu, şöyle konuştu:

"Kapı önlerine, girişlere baksınlar, tedbir alsınlar"

Gece saat 2 civarlarıydı. Benim bir tane kedim var, normalde onu dışarıya hiç bırakmıyorum. Ama gece onu almak için cama çıktığımda kedimin burada oynadığını gördüm. Hemen koşarak aşağı indim. Sonra kedimin ondan kaçtığını gördüm. Kıskaçlarını açmış, kuyruğunu da dikmiş bir siyah akrep... Burası çocuklarımızın oynadığı bir yer. Bir de sabaha kadar kalsaydı, görmeseydik, belki de çocuklarımıza bir zararı olabilirdi. Son günlerde duyuyorum akrep görenleri. Kapıların altı açık, çok tehlikeli. Herkesi uyarıyorum buradan. Gerçekten tedirginim, herkes dikkatli olsun. Kapı önlerine, girişlere baksınlar, tedbir alsınlar.