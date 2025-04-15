İstanbul trafiğinde yumruklu yol verme kavgası

İHA

Trafik magandaları, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor...

Son olay İstanbul'da yaşandı..

Geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde meydana gelen olayda iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

CAMINDAN YUMRUKLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı. Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

YAŞANAN KAVGA KAMERADA

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.