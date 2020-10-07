Dolar
7.8814
1.072%
Euro
9.2714
1.3035%
Altın
1883.08
0.2614%
Borsa
1152.45
-0.1092%
G. Altın
477.486
1.4171%
Bitcoin
83771.6
1.3694%
EXEN coin
13.00
-8.6743%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

    Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 17:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

    İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

    Bu uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

    "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşlara seslenerek, şu ifadelere yer verdi:

    “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.”

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dan yağış uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir