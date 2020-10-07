İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile vatandaşlara seslenerek, şu ifadelere yer verdi:

“Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.”