İstanbul ve İzmir'de etkili olan fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İki kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu.

DENİZ TAŞTI

İzmir'in Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.

İstanbul Ve İzmir'de fırtına çatıları uçurdu, tekneleri batırdı VİDEO

ÇATILAR UÇTU

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

HASARA NEDEN OLDU

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

İstanbul Ve İzmir'de fırtına çatıları uçurdu, tekneleri batırdı VİDEO



