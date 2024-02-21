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İstanbul'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı

İstanbul'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı Gaziosmanpaşa’da içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binada yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.