İstanbul'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı

İHA
İstanbul'da saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde bulunan, içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale edildi
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Kontrol altına alındı
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış