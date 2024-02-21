İstanbul'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı
İHA

İstanbul'da saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde bulunan, içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale edildi

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)