İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi

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BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisinin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, İstanbulluların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

24 İLÇEDE PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

İşte elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler: