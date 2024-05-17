İstanbul'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi’nde, S.K. kontrolünde olan 34 DOF 971 plakalı araç seyir halindeyken dönüş yapan F.S. kontrolündeki 34 KGL 901 plakalı araca çarptı.
Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki sürücü de araç içinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlarından çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili araştırma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış