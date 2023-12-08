İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! 1823 lira ceza kesildi Maltepe ilçesinde uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen araç sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı. İstanbul Valisi Davut Gül, görüntüleri paylaşarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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AA

Acil hasta taşıyan ambulanslar, trafik magandaları nedeniyle problem yaşıyor.

Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi.

Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, aynı zamanda trafikteki akışı yavaşlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta konuya ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

Sürücü tespit edildi

İnceleme sonucu, ilçedeki D-100 Kuzey Yol'da sol şeritte ilerleyen ambulansın gerekli siren uyarılarına rağmen yol vermeyerek bu şeridi işgal eden araç sürücüsünün O.M.H olduğu tespit edildi.

4 ayrı ceza uygulanarak toplam 1823 lira para cezası kesildi

Polislerce yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlardan görülür veya duyulur işaretler almasına rağmen yol vermeme" maddesinden 436 lira, "saygısızca araç kullanma"dan 436 lira, "sürekli sol şeridi ihlal etme"den de 951 lira olmak üzere toplamda 1823 lira idari para cezası kesildi.

Vali Gül, İstanbul Emniyeti'ne teşekkür etti

İstanbul Valisi Davut Gül de X sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri de içeren paylaşımda bulundu.

Gül, sürücüye ceza uygulandığını belirterek, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)