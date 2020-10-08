İstanbul'da araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

Yarın yağması beklenen doluya karşı İstanbul'daki araç sahipleri, arabalarını halı ve battaniyelerle korumaya aldı.

Araç sahiplerinin en çok korktuğu olaylardan biri dolu yağışı. Yağış sırasında ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri araçlara ciddi hasarlar veriyor.

İstanbul'da yaşayan araç sahipleri bu duruma bir önlem olarak araçlarını koruyucu maddelerle korumaya alıyor.

Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı.

ELLERİNDEKİ MALZEMELERLE KORUMAYA ALDILAR

Araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.

Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.





"ŞİDDETLİ DOLU OLACAĞINA DAİR UYARILAR ALDIK"

Galeri işletmecisi Oğuz Beyazıt, "Araçların üzerini kapatıyoruz. Çoğu aracı zaten vitrinden çıkarıp garajlara otoparklara çektik. Şiddetli dolu olacağına dair uyarılar geldi.

Bütün esnaf arkadaşlara söyledim araçlarını güvenli yerlere alsınlar, çünkü çok şiddetli olacağına dair uyarı geldi. Çoğu araçları kaldırdık diğerlerine de koruma yapıyoruz.

Kendi otoparkımız olduğu için sıkıntı yaşamadık ama yakın otoparkların dolduğuna dair söylentiler aldık. Bazı esnaf arkadaşlar da otoparklar dolu dediler. Otoparkların dolu olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

"SABAHTAN BERİ BUNUNLA UĞRAŞIYORUM"

Sultangazi'de otomobilini korumak için sunta ve battaniyeyle önlem alan Özgür Kulak, "Uyarı yapıldıktan sonra kendimce arabanın üzerine bir aparat yaptım. Üzerine de örtüler koyarak arabanın tavanını ve camını korumaya çalıştık. Önce sunta koydum sonrasında örtü örttüm. Sabah saat 10.00'dan beri bununla uğraşıyorum." dedi.



