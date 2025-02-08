İHA

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son olay İstanbul'da yaşandı..

Öğle saatlerinde Pendik’te meydana gelen olayda 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı.

OTOMOBİLİN AYNASINI KIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü.

KURYE PARK HALİNDEKİ ÇEKİCİ İLE OTOMOBİLİN ARASINDA EZİLDİ

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı.

YARALI KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE HEM KAMYONETE HEM DE TAKSİYE VURDU"

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

"BİR ANLIK ÖFKE BUNLARA NEDEN OLDU"

Muazzez Bitkay ise, "Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa" şeklinde konuştu.