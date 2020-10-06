İstanbul’da baraj seviyesi son 5 yılın en düşük rakamını gördü

İstanbul’da baraj seviyesi son 5 yılın en düşük rakamını gördü

Yaz aylarında yaşanan kuraklıklar sonucu İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 35'e indi. Meteoroloji, eylül ayı yağışlarında yüzde 64 azalma olduğunu söyledi.

Sıcak havalar, kuraklığı da beraberinde getirerek barajlardaki doluluk oranlarını etkiledi.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35 seviyesine kadar indi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 64 AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi’nin eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

İstanbul’un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi. Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü.

SULAR ÇEKİLDİ

Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sazlıdere Barajı’nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti.

Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

”Ömerli 52,14, Pabuçdere 8,19, B. Çekmece 18,12, Alibey 21,28, Terkos 37,12, Kazandere 4,09, Elmalı 30,20, Darlık 66,71, Istrancalar 23,25”