İstanbul'da binanın balkonu çöktü Ataşehir'de iki katlı bir binanın birinci katında bulunan balkonu çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, 3004. Cadde üzerinde, iki katlı bir binanın birinci katında yer alan dairenin caddeye bakan balkonu bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken balkon ölü veya yaralıya sebep olmadı

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Balkondan düşen molozlar kaldırıma dağılırken, balkonun çöktüğü anda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi ile önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Binadan kaynaklı"

Olaya tanık olan vatandaşlardan Emrah Karakuş, "Biz buradan geçiyorduk, balkon çökmüş. Deprem oluyor sandık. Binadan kaynaklı sanırım" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)