İstanbul'da bir eğlence mekanında iş kadını darbedildi Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında yaşanan saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan kavga emniyete taşındı..

Geçtiğimiz günlerde saat 00.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, iş kadını Yasemin Sadıkoğlu eğlence mekanında kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı.

Saçlarını kopardı

Saldırıda saçları kopan Sadıkoğlu, karakola giderek mekandan ve işletme yetkililerinden şikayetçi oldu. Darp olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Sadıkoğlu’nun darbedildiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yasemin Sadıkoğlu, ifadesinde eğlence mekanında lavaboya giden arkadaşını beklediği esnada daha önce tanımadığı bir kadının arkadan saçlarını çekerek saldırdığını, daha sonra mekanda bulunanların şahsı uzaklaştırdıklarını ancak iş yeri yetkilisi A.Y.K.'nın da kendisini dışarı çıkardığını söyledi.

3 saldırgan serbest bırakıldı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.K. (30) ve D.K. (34) isimli kadınlar ile A.Y.K. isimli şahıs olduklarını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)