İstanbul'da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı
Bir tatlıcının vitrininde yer alan fare, bir tepsi baklavayı kenarından yerken görüldü. Farenin baklava yediği anlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 09:34
İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.
Gece vakti tatlıcı vitirininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.
TEPSİNİN KENARINDAN YEDİ
Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
TATLILARIN ARASINDA DURDU
Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.
Fare, tatlıcı vitrinindeki baklavayı yedi VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Fareyi fark edince cep telefonu kamerası ile kayda alan şahsın paylaştığı görüntüler, görenlere rahatsızlık verdi.