İstanbul'da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

İstanbul'da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

Bir tatlıcının vitrininde yer alan fare, bir tepsi baklavayı kenarından yerken görüldü. Farenin baklava yediği anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.

Gece vakti tatlıcı vitirininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

TEPSİNİN KENARINDAN YEDİ

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TATLILARIN ARASINDA DURDU

Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

Fare, tatlıcı vitrinindeki baklavayı yedi VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Fareyi fark edince cep telefonu kamerası ile kayda alan şahsın paylaştığı görüntüler, görenlere rahatsızlık verdi.