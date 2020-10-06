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    İstanbul'da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

    Bir tatlıcının vitrininde yer alan fare, bir tepsi baklavayı kenarından yerken görüldü. Farenin baklava yediği anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 09:34
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    İstanbul'da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı

    İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.

    Gece vakti tatlıcı vitirininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    TEPSİNİN KENARINDAN YEDİ

    Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

    TATLILARIN ARASINDA DURDU

    Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.

    Fare, tatlıcı vitrinindeki baklavayı yedi VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Fareyi fark edince cep telefonu kamerası ile kayda alan şahsın paylaştığı görüntüler, görenlere rahatsızlık verdi.

    İstanbul da bir tatlıcı vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı #1

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