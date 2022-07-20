İstanbul'da çevreci bisikletler azaldı

İstanbul'da vatandaşlar ulaşım yükünü hafifleten çevreci bisikletlere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Eğlence, spor ya da iş amaçlı bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlar,

İstanbul'da bisiklet kullanan birçok kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPARK'ın işlettiği Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) istasyonlarında bisiklet bulamamaktan ve istasyonların atıl duruma düşmesinden şikayet ediyor.

İSBİKE istasyonları azalmaya başladı

AA'nın haberine göre; İBB tarafından 2012'de sağlıklı nesillerin yetişmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplu ulaşımdaki yükün hafifletilmesi amacıyla İSBİKE projesi hayata geçirildi.

Mobil uygulamayla kullanılan, vatandaşlara ulaşım açısından zaman kazandıran ve hayatı kolaylaştıran bisikletler, son dönemde İSBİKE istasyonlarında birer birer azaldı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı istasyonlar kapatılırken, bazıları da bisikletten yoksun şekilde kaderine terk edildi.

Park üniteleri siyah poşetle kapatıldı

Zeytinburnu Belediyesi Öğretmenler Parkı yanındaki 10 bisiklet kapasiteli Öğretmenler Parkı İstasyonu da İBB ekiplerince devre dışı bırakıldı. İSBİKE'nin web sayfasında "aktif" görülen istasyonda bisikletler kaldırılırken, park üniteleri siyah poşetlerle kaplandı. İstasyon, içecek kutularının ve sigara izmaritlerinin atıldığı çöplüğe dönüştü.

Özellikle sahil şeritlerinde, motorlu araç trafiği ve iş yoğunluğunun olduğu bölgelerde aktif kullanılan bisikletlere ulaşamayan vatandaşlar, son dönemlerde yaygınlaşan elektrikli skuterlerin sadece ulaşım maksatlı tercih edildiğini, bisikletlerin ise hem ulaşım hem de spor amaçlı kullanıldığını kaydetti.

"Pandemiden sonra bisiklet sayısı düştü"

Esnaf İsmail Yaşar, Kovid-19 salgını öncesine kadar istasyonun aktif kullanıldığını, salgından sonra bisiklet sayısının düşürüldüğünü, en son bisikleti 3-4 ay önce gördüğünü söyledi.

İstasyondaki ünitelerin İBB görevlilerince söküldüğünü belirten Yaşar, "Kurban Bayramı'ndan önce bu üniteler poşetle kapatıldı, çocuklar da burayı parçalamış." dedi.

Esnaf Murat Çaycı ise aktif hizmet verilen dönemde istasyondaki bisikletlerin talep gördüğünü dile getirerek, "Her gün bir araba gelip dolduruyordu burayı. Spor amaçlı kullanan vardı, iş amaçlı kullanan vardı, herkes kullanıyordu. Talep bayağı vardı. Pandemiden sonra kimse ilgilenmedi. Şimdi atıl duruma düştü, insanlar çöp atıyorlar." ifadesini kullandı.

Çaycı, yaklaşık 4-5 aydır istasyonda bisiklet görmediğini sözlerine ekledi.

İBB yetkilileri ise söz konusu istasyonda, çocuklar zarar verdiği için bisikletlerin bakıma alındığını ifade etti.