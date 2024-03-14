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İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi..