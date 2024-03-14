CHP yönetimindeki kentlerde hizmetteki aksaklıklar bitmek bilmiyor.
İstanbul'da da ulaşım sıkıntısı tam 5 yıldır çözüme kavuşmadı. Yaşanan sıkıntılarının yerini çözümler değil yeni sorunlar alıyor...
Yaklaşık nüfusu 16 milyonu aşan Megakent'te, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.
Zamansız başlatılan ve bitmek bilmeyen çalışmalar bu süreci adeta körüklüyor.
İftar öncesi metrobüslerde yoğunluk
Sabah-akşam sıkça ortaya çıkan manzara, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.
İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar yürüyemedi, trafik durdu
Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü.
Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi..Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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