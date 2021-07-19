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    İstanbul'da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi

    Yenikapı Sahili'nde denize giren Suriye uyruklu biri boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 04:42
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    İstanbul'da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi

    İstanbul Yenikapı Sahili'nde iddiaya göre, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi bilinmeyen bir kişi serinlemek için denize girdi.

    Bir süre denizde yüzen kişi bir anda gözden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    BALIK ADAMLAR ARAMA YAPTI

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamları çağırdı. Balık adamlar denize kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı.

    Bir süre denizde arama yapan ekipler denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Botla karaya çıkarılan Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    İstanbul da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi #1

    2 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKTI

    Olayı gören ve ismi öğrenilemeyen bir kişi "Evet bir buçuk iki saat önce buradan denize atladı. Cenazesini şuradan çıkarıp götürdüler. Polis ekipleri geldi arama yaptılar. Suriyeli bir kişiymiş" dedi. Bu sırada olayın meydana geldiği yerde gece olmasına rağmen halen denize girenlerin olması dikkat çekti.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İstanbul da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi #2

    İstanbul da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi #3

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