İstanbul'da denize giren Suriyeli boğularak yaşamını yitirdi

Yenikapı Sahili'nde denize giren Suriye uyruklu biri boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul Yenikapı Sahili'nde iddiaya göre, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi bilinmeyen bir kişi serinlemek için denize girdi.

Bir süre denizde yüzen kişi bir anda gözden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BALIK ADAMLAR ARAMA YAPTI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamları çağırdı. Balık adamlar denize kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Bir süre denizde arama yapan ekipler denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Botla karaya çıkarılan Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

2 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKTI

Olayı gören ve ismi öğrenilemeyen bir kişi "Evet bir buçuk iki saat önce buradan denize atladı. Cenazesini şuradan çıkarıp götürdüler. Polis ekipleri geldi arama yaptılar. Suriyeli bir kişiymiş" dedi. Bu sırada olayın meydana geldiği yerde gece olmasına rağmen halen denize girenlerin olması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.