DHA
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi bazı vatandaşlar evlerinde bazıları sokaklarda bazıları ise AVM'lerde yaşadı.
Bir arkadaş grubu ise sarsıntıya tekneyle açıldıkları Küçükçekmece açıklarında yakalandı.
SUDA KABARCIKLAR OLUŞTU
6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sudaki kabarcıklar ise kameraya yansıdı.
"DENİZDE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"
O anları kayda alan kadın ise, o anları şu ifadelerle anlattı:
Küçükçekmece açıklarındayız. Az önce altımızda bir gürültü koptu. Bildiğiniz tekne sallandı. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Biz bunu denizde hissettik. Denizin içi sanki kaynıyor. Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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