Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi bazı vatandaşlar evlerinde bazıları sokaklarda bazıları ise AVM'lerde yaşadı.

Bir arkadaş grubu ise sarsıntıya tekneyle açıldıkları Küçükçekmece açıklarında yakalandı.

SUDA KABARCIKLAR OLUŞTU

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sudaki kabarcıklar ise kameraya yansıdı.

"DENİZDE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

O anları kayda alan kadın ise, o anları şu ifadelerle anlattı: