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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Kasım’da Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Bulvarında drift atarak trafiği tehlikeye atan ve o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü hakkında çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada, sürücünün İ.A. isimli şahıs olduğu belirlendi ve sürücü bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

62 BİN 340 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri, sürücü hakkında sürücü belgesiz araç kullanmaktan, drift yapmak, filmli cam, standart dışı plaka suçlarından toplamda 62 bin 340 TL para cezası kesildi.

Emniyette işlemleri biten sürücü İ.A. hakkında, ‘Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı.