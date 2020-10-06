İstanbul'da eğlence mekanlarına koronavirüs denetimi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik uygulamada koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye, toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde 249 ekip, 526 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulübü gibi kapalı olması gereken mekanlar, ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri ile amaç dışı faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler yapıldı.

ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 6 bin 242 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken, 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da eğlence mekanları denetimi VİDEO

364 KİŞİYE 545 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Salgın tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ve sigortasız çalışan 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 iş yeri mühürlendi