İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece etkisini artırarak devam etti.

Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu.

ARAÇLAR YOLU KULLANAMADI

Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi.

Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.