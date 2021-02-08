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İstanbul'da fırtına etkisini gösteriyor

İstanbul'da fırtına etkisini gösteriyor

İstanbul'da akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.