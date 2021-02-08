İstanbul'da fırtına etkisini gösteriyor
İstanbul'da akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.
- AA
- 08.02.2021 - 22:20
- Güncelleme : 08.02.2021 - 22:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde yapılan uyarıda Marmara Denizi'nden esen rüzgar sebebiyle kuvvetli fırtına beklediğini belirtmişti.
RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.
İstanbul'da fırtına etkili oluyor VİDEO