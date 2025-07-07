İstanbul'da Florya Atatürk Ormanı'nda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Sosyal medyada yayılan ve kamuya açık alanda uygunsuz davranışlar içerdiği belirtilen görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, Bakırköy Basınköy Mahallesi'nde iki kişiyi çevre sakinlerinin de ifadeleriyle tespit ederek gözaltına aldı.