İstanbul'da Florya Atatürk Ormanı'nda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’deki Florya Atatürk Ormanı’nda kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen iki kişinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Olayın gerçekleştiği Basınköy Mahallesi’nde çevre sakinlerinin de tepkisine yol açtı.
GÖRÜNTÜLERDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada görüntülerde görülen iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"06.07.2025 tarihinde #Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi’nde, bazı sosyal medya platformlarında kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna dair paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda
İki şahıs, çevredeki vatandaşların da beyanları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır."