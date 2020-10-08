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    İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu

    Gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber yağan çamurda araçlarının kirlendiğini gören sürücüler, soluğu oto yıkamacılarda aldı.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 07:37
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    İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu

    İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

    Yağmur sonrası park halinde duran araçların çamurla kaplı olduğu görüldü. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar gece saatlerinde soluğu oto yıkamacılarda aldı.

    YIKATIP, İŞLERİNE DEVAM ETTİLER

    Oto yıkamacıya gelen bir taksi sürücüsü, "Çamur yağdı akşam saatlerinde biraz. Araçlarımız kirlendiği için yıkatmaya geldik. Yıkatınca işimize devam edeceğiz." dedi.

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu #1

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu #2

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu #3

    İstanbul da gece çamur yağdı, sürücüler oto yıkamacıya koştu #4

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