İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Çatalca’da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kaza neticesinde otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'da saat 21.30’da TEM Otoyolu, Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımı Edirne istikametinde, O.Y. idaresinde seyir halindeki 34 HCP 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.L.G. idaresindeki 34 KB 7784 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görevlilerce yol trafiğe kapatılırken otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)