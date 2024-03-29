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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! 4 gün boyunca sürecek

İstanbul'da hava kirliliği alarmı! 4 gün boyunca sürecek İstanbul, önümüzdeki dört gün boyunca en yüksek seviyede hava kirliliğiyle boğuşacak. Havada kötü kokunun hakim olması beklenirken 5 ilde daha kirli havanın kendisini göstereceği duyuruldu.