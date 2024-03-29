İstanbul'da hava kirliliği alarmı! 4 gün boyunca sürecek

İstanbul'da yaşayanlar için hava kirliliği endişesi önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacak.
İstanbul'da alarm: 4 gün sürecek
Yetkililer, önümüzdeki dört gün boyunca şehir genelinde yüksek seviyelerde hava kirliliği beklediklerini duyurdu.
Bununla birlikte, kötü koku da atmosferde hakim olacak ve İstanbul'un yanı sıra 5 il daha kirli havanın etkilerini hissedecek.
Avrupa'da ilk sıraya çıkacak
İstanbul'un hava kalitesi, Avrupa'da yapılan kirlilik ölçümlerinde önümüzdeki dört gün boyunca birinci sıraya yükselmesi bekleniyor.
Alerjisi olanlar dikkat etmeli
Azot dioksit seviyelerinin aşırı yükselmesi, alerjik hassasiyeti olan bireylerin ciddi şekilde etkilenmesine neden olabilirken, atmosferde belirginleşecek olan ağır koku sebebiyle insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşabilir.
6 il yüksek risk altında
İstanbul'daki yerel yetkililer, vatandaşlara dışarıda dolaşırken maske takmalarını önerirken, Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce gibi illerde hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtildi.
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