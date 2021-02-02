İstanbul'da havalar ısınmaya başlayacak

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, İstanbul'da yarından sonra yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke geneli için son tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, bu hafta ülke genelinde yağışlar azalacak. Ülkeyi etkisi altına alan lodos nedeniyle sıcaklık ortalamanın 7 derece üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

İstanbul’da yarından sonra hafta boyunca güneşli hava etkili olacak. Bölgede sıcaklıklar lodosun etkisiyle artacak.

Ancak MGM tarafından paylaşılan 2 - 8 Şubat haftalık hava durumu grafiğine göre; yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.

KIYI EGE'DE SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Manisa'nın il merkezi ile batı ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların etkisiyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar oluşabilir.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde de (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran) kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.